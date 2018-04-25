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Сперборт МЧС доставит тяжелобольного младенца из Ростова в Петербург
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Сперборт МЧС доставит тяжелобольного младенца из Ростова в Петербург 

АиФ Ростов 44 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Сперборт МЧС доставит тяжелобольного новорожденного ребенка из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург 25 апреля.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в Санкт-Петербурге младенец пройдет специализированное лечение в ГБУЗ «Детская городская больница №1».
Самолет Ан-148, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен спецоборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь во время полета.
Больного ребенка в пути будут сопровождать специалисты государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Перинатальный центр».
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