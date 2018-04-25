Сперборт МЧС доставит тяжелобольного младенца из Ростова в Петербург

Сперборт МЧС доставит тяжелобольного новорожденного ребенка из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург 25 апреля.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в Санкт-Петербурге младенец пройдет специализированное лечение в ГБУЗ «Детская городская больница №1».

Самолет Ан-148, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен спецоборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь во время полета.