Сообщения о «минировании» 4 дворцов спорта и 2 цирков в Москве оказались ложными

Анонимные сообщения об угрозе взрыва в четырех дворцах спорта и зданиях двух цирков в Москве не подтвердились, опасных предметов в помещениях не обнаружено, передает «Интерфакс»

«Двадцать четвертого апреля в полицию поступили анонимные сообщения о том, что в столичных дворцах спорта и цирках заложены взрывные устройства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицией были проверены дворец водного спорта «Фили», расположенный на Большой Филевской улице; дворец спорта «Крылья Советов» на улице Толбухина; дворец спорта «Москвич» на Волгоградском проспекте и расположенный на Автозаводской улице Ледовый дворец, из которого были эвакуированы порядка 220 человек.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обследовали помещения цирка имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирка «Радуга» на Флотской улице.

Ни в одном из зданий не было найдено взрывных устройств. Личности звонивших устанавливаются.