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Сообщения о «минировании» 4 дворцов спорта и 2 цирков в Москве оказались ложными
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Сообщения о «минировании» 4 дворцов спорта и 2 цирков в Москве оказались ложными 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Анонимные сообщения об угрозе взрыва в четырех дворцах спорта и зданиях двух цирков в Москве не подтвердились, опасных предметов в помещениях не обнаружено, передает «Интерфакс».
«Двадцать четвертого апреля в полицию поступили анонимные сообщения о том, что в столичных дворцах спорта и цирках заложены взрывные устройства», — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицией были проверены дворец водного спорта «Фили», расположенный на Большой Филевской улице; дворец спорта «Крылья Советов» на улице Толбухина; дворец спорта «Москвич» на Волгоградском проспекте и расположенный на Автозаводской улице Ледовый дворец, из которого были эвакуированы порядка 220 человек.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обследовали помещения цирка имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирка «Радуга» на Флотской улице.
Ни в одном из зданий не было найдено взрывных устройств. Личности звонивших устанавливаются.
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