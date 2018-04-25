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Безопасность в пожароопасный сезон в Подмосковье обеспечивают свыше 90 тыс. человек
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Безопасность в пожароопасный сезон в Подмосковье обеспечивают свыше 90 тыс. человек 

РИАМО 49 минут назад
В Подмосковье в территориальную группировку по обеспечению безопасности во время пожароопасного периода входят более 90 тысяч человек, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«В рамках реализации мероприятий по защите населения и территории от природных пожаров при подготовке к пожароопасному периоду создана территориальная группировка Московской области, которая насчитывает в своем составе более 90 тысяч человек и более 9 тысяч единиц техники», — сказал Полетыкин.
Он отметил, что автопарк территориальной группировки постоянно обновляется и увеличивается за счет техники, которая приобретается ЖКХ.
«Создана аэромобильная группировка в составе 200 человек и 29 единиц техники, которая в любой момент в течение часа может выехать на любую точку наших субъектов», — добавил Полетыкин.
Пожароопасный сезон на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыли 12 апреля 2018 года.
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