Новое здание ОВД построят в СВАО

На территории района «Северный» мкр.4аб планируется построить административное здание отдела внутренних дел . Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская:

«По поручению Мэра столицы Сергея Собянина активно ведётся работа по укреплению материально-технической базы московской полиции. Строятся новые здания, сотрудники обеспечиваются современной техникой, им в помощь внедряются передовые технологии. Создание условий для обеспечения безопасности столицы один из приоритетов работы правительства Москвы».

По словам Юлианы Княжевской административное здание полиции будет 4-этажным со встроенным гаражом на 11 машиномест. Площадь здания составит 3,8 тыс. кв. м. На въезде-выезде предусмотрено КПП.

Здание рассчитано на 150 человек личного состава. В новом помещении расположатся рабочие кабинеты, столовая, современный стрелковый тир, зал борьбы и тренажерный зал, медицинский кабинет, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Будет оборудован конференц-зал на 100 мест с экраном и мультимедийным оборудованием

Площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство нового объекта, составляет около 0,5 га. В границах этой территории также будет обустроена спортивная площадка, дополнительная автопарковка и места для осмотра автомобилей. ​

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