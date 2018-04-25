Ещё
Новое здание ОВД построят в СВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое здание ОВД построят в СВАО 

Москва меняется 49 минут назад
Фото: Москва меняется
Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для участка по адресу: 9-я Северная линия, д.25, корп.2 расположенного в Северо-Восточном административном округе. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин.
На территории района «Северный» мкр.4аб планируется построить административное здание отдела внутренних дел. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская:
«По поручению Мэра столицы Сергея Собянина активно ведётся работа по укреплению материально-технической базы московской полиции. Строятся новые здания, сотрудники обеспечиваются современной техникой, им в помощь внедряются передовые технологии. Создание условий для обеспечения безопасности столицы один из приоритетов работы правительства Москвы».
По словам Юлианы Княжевской административное здание полиции будет 4-этажным со встроенным гаражом на 11 машиномест. Площадь здания составит 3,8 тыс. кв. м. На въезде-выезде предусмотрено КПП.
Здание рассчитано на 150 человек личного состава. В новом помещении расположатся рабочие кабинеты, столовая, современный стрелковый тир, зал борьбы и тренажерный зал, медицинский кабинет, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Будет оборудован конференц-зал на 100 мест с экраном и мультимедийным оборудованием
Площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство нового объекта, составляет около 0,5 га. В границах этой территории также будет обустроена спортивная площадка, дополнительная автопарковка и места для осмотра автомобилей. ​
Сообщение Новое здание ОВД построят в СВАО появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Людей эвакуируют из башни «Меркурий» в «Москва-Сити» после сообщения о задымлении Информация о задымлении в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» оказалась ложной Москвичи могут присоединиться к празднованию Дня пожарной охраны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру406
В Москве ожидают новый ураган8
Минтруд успокоил россиян78
За С-400 выстроилась очередь43
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста28
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
03:42
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Шоу-бизнес
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение