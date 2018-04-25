Директор колледжа №50: При возгорании вейпа пострадали три студентки

От возгорания вейпа в руках студентки московского колледжа пострадали три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор Политехнического колледжа №50 Андрей Бучкин.

«У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа, она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет. По предварительной информации, полученной от работников «скорой помощи», у одной из студенток рана на подбородке, у другой — слабый ожог двух пальцев (наложен лейкопластырь), у третьей — покраснения на лице», — сказал А. Бучкин.

Он пояснил, что руководство колледжа проводит дополнительную работу с учащимися. «В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, социальные педагоги, преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача», — пояснил директор.

Ранее СМИ сообщили, что в московском колледже в руках у студентки взорвался вейп.