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Директор колледжа №50: При возгорании вейпа пострадали три студентки
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Директор колледжа №50: При возгорании вейпа пострадали три студентки 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: Москва24
От возгорания вейпа в руках студентки московского колледжа пострадали три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор Политехнического колледжа №50 Андрей Бучкин.
«У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа, она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет. По предварительной информации, полученной от работников «скорой помощи», у одной из студенток рана на подбородке, у другой — слабый ожог двух пальцев (наложен лейкопластырь), у третьей — покраснения на лице», — сказал А. Бучкин.
Он пояснил, что руководство колледжа проводит дополнительную работу с учащимися. «В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, социальные педагоги, преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача», — пояснил директор.
Ранее СМИ сообщили, что в московском колледже в руках у студентки взорвался вейп.
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