Стационарные противопожарные посты могут появиться в детских лагерях Московского региона 

Стационарные посты противопожарной безопасности могут обустроить в детских лагерях Москвы и Подмосковья, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Москва и Московская область готовы к прохождению пожароопасного периода. Очень важна работа на территории детских оздоровительных центров, лечебных учреждений Москвы и Подмосковья. Сегодня прозвучали предложения сделать стационарными посты противопожарной безопасности — это сложная, но необходимая работа. Мы готовы к тому, чтобы не допустить никаких происшествий на территории двух регионов», — заявил Бирюков.
По его словам, в рамках подготовки к прохождению противопожарного периода уже сформированы добровольческие пожарные подразделения.
«На мой взгляд, совместное решение комиссий правительства Москвы и Подмосковья по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности достаточно продуманное, профессионально сформированное — это не первый момент нашей совместной деятельности, мы работаем по многим аспектам, но вопросы противопожарной безопасности — это одни из жизненно важных вопросов, тем более наступает летний период», — подчеркнул Бирюков.