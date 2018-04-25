Стационарные противопожарные посты могут появиться в детских лагерях Московского региона

Стационарные посты противопожарной безопасности могут обустроить в детских лагерях Москвы Подмосковья , сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Москва и Московская область готовы к прохождению пожароопасного периода. Очень важна работа на территории детских оздоровительных центров, лечебных учреждений Москвы и Подмосковья. Сегодня прозвучали предложения сделать стационарными посты противопожарной безопасности — это сложная, но необходимая работа. Мы готовы к тому, чтобы не допустить никаких происшествий на территории двух регионов», — заявил Бирюков.

По его словам, в рамках подготовки к прохождению противопожарного периода уже сформированы добровольческие пожарные подразделения.