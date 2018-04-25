Двух пьяных курильщиков спасли пожарные в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар в многоквартирном доме на улице Революции произошел 24 апреля в 16.56. К моменту прибытия пожарных из окон квартиры на первом этаже шел дым. По лестницам были эвакуированы 8 человек, среди которых 2 детей. Из горящей квартиры с помощью масок для спасаемых выведены мужчина и женщина. 33-летнего мужчину госпитализировали с ожогами 1-2 степени 1% тела.

Пожар потушили на площади 10 кв.м.

Причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее сообщалось о том, что балкон и окнообгорели из-за неосторожного курильщика в Сормовском районе.