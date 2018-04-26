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Поджигателей травы в Подмосковье будут ловить с помощью мобильного приложения
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Поджигателей травы в Подмосковье будут ловить с помощью мобильного приложения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Новую функцию мобильного приложения «Народный инспектор» разрабатывают в Подмосковье для борьбы с поджигателями травы. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«Подавляющее большинство природных пожаров у нас происходит по вине человека. Поэтому региональным законом в Московской области во время пожароопасного периода запрещен пал травы и разведение костров в любых местах, которые не являются специально для этого отведенными. В этом году мы будем делать упор на проведение профилактической работы с жителями Московской области и гостями региона для того, чтобы обеспечить выполнение этих требований», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
Как уточняется, в настоящее время Госадмтехнадзор Московской области внедряет новую функцию мобильного приложения «Народный инспектор», которое работает на базе портала «Добродел».
«Благодаря этой функции внештатные инспекторы Госадмтехнадзора смогут посредством телефона или планшета зафиксировать факт несанкционированного пала травы и мусора и передать сведения в надзорный орган. Со временем, после тестирования, рассматривается возможность сделать такую функцию общедоступной», — пояснили в пресс-службе.
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