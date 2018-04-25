Ещё
Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано пять очагов природных пожаров.
С начала года в Подмосковье было зарегистрировано более 1200 возгораний сухой травы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина.
По его словам, в регионе было обнаружено 130 термических точек. 85 из них подтвердились.
"Также зарегистрировано 1285 случаев возгорания сухой травянистой растительности", — добавил Полетыкин.
Кроме того, в Подмосковье зарегистрировано пять очагов природных пожаров с начала пожароопасного периода. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель на 17% меньше.
РИА Новости: последние новости
Регионам поручили усилить контроль за лесными пожарами на праздниках На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон назвал условие ухода из Сирии85
Украина взялась за российские корабли288
США объяснили взлом генконсульства РФ23
Россия провела секретные переговоры в Армении125
Рубль упал без видимых причин91
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение