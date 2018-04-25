Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Ростове‐на‐Дону

В Ростове‐на‐Дону загорелась постройка на деревообрабатывающем комбинате. Возгорание началось в хозяйственном здании на площади 30 квадратных метров. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

В региональном паблике в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места пожара.

Как рассказали в пресс-службе