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Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Ростове‐на‐Дону
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Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
В Ростове‐на‐Дону загорелась постройка на деревообрабатывающем комбинате. Возгорание началось в хозяйственном здании на площади 30 квадратных метров. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В региональном паблике в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места пожара.
Как рассказали в  пресс-службе
ГУ МЧС России по Ростовской области, с огнем справились за полчаса. Возгорание тушили три пожарных расчета. Пострадавших нет.
В Шпаковском районе Ставропольского края в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек.
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