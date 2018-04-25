Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Ростове‐на‐Дону 

В Ростове‐на‐Дону загорелась постройка на деревообрабатывающем комбинате. Возгорание началось в хозяйственном здании на площади 30 квадратных метров. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В региональном паблике в соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места пожара.
Как рассказали в пресс-службе
ГУ МЧС России по Ростовской области, с огнем справились за полчаса. Возгорание тушили три пожарных расчета. Пострадавших нет.
В Шпаковском районе Ставропольского края в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек.