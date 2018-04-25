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В Западном Дегунине к лету высадят более 500 кустов чубушника
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В Западном Дегунине к лету высадят более 500 кустов чубушника 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На девяти улицах района Западное Дегунино этой весной высадят 515 кустов чубушника. Адреса для высадки выбрали жители района в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщили в районной управе.
— Посадки будут проходить под контролем специалистов, — уточнили там.
Так, 70 кустов появятся на Ангарской улице у дома 1, 30 — у дома 13, 20 кустов появятся вблизи дома 17, и еще 40 — у дома 20, к. 1. Также 40 кустов высадят на Дегунинской улице, дом 16. Улицу Ивана Сусанина возле дома 8, к.1 украсят 75 кустов, еще 100 появятся на Краснополянской ул. у дома 6, к.1. Кроме того, озеленение ждет улицу Маршала Федоренко: здесь высадят 140 кустов, из них 90 появятся у дома 16, к.1 и 50 — у дома 16, к. 2. (ео)
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