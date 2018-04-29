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В национальном парке «Куршская коса» заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерове
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В национальном парке «Куршская коса» заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерове 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Яблоневый сад в память о жертвах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове заложили в воскресенье на территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области, сообщила ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Большакова.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено восьми фигурантам.
"На инициативу коллектива национального парка «Куршская коса» сегодня откликнулись более 100 человек. В закладке памятного сада в районе поселка Лесного на побережье Балтийского моря приняли участие сотрудники парка, местные жители, волонтеры из Калининграда, представители органов власти, природоохранных структур", — сказала Большакова.
В общей сложности было высажено 60 двух— и трехлетних саженцев яблонь, приобретенных парком «Куршская коса» в рамках федерального проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть».
Директор природного заповедника Анатолий Калина отметил, что «закладка сада — это не просто экологическая акция по посадке деревьев, это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерове».
Куршская коса — узкая песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, ее длина — 98 км, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 км. Часть косы принадлежит Калининградской области РФ, часть — Литве. Участку косы от города Зеленоградска до границы с Литвой — а это 6621 га — присвоен статус национального парка «Куршская коса». В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как уникальный природно— антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения.
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