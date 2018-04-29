В национальном парке «Куршская коса» заложили сад в память о жертвах пожара в Кемерове

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено восьми фигурантам.

"На инициативу коллектива национального парка «Куршская коса» сегодня откликнулись более 100 человек. В закладке памятного сада в районе поселка Лесного на побережье Балтийского моря приняли участие сотрудники парка, местные жители, волонтеры из Калининграда, представители органов власти, природоохранных структур", — сказала Большакова.

В общей сложности было высажено 60 двух— и трехлетних саженцев яблонь, приобретенных парком «Куршская коса» в рамках федерального проекта «Дикая природа России : сохранить и увидеть».

Директор природного заповедника Анатолий Калина отметил, что «закладка сада — это не просто экологическая акция по посадке деревьев, это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерове».