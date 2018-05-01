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На Куршской косе посадили сад в память о погибших при пожаре в Кемерово
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На Куршской косе посадили сад в память о погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 1 мая — РИА Новости. Яблоневый сад в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово высадили на территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области, сообщает пресс-служба нацпарка.
Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
"Это не просто экологическая акция по посадке деревьев — это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерово. Яблони приживутся под контролем специалистов национального парка, зацветут, потом дадут плоды", — сказал директор национального парка Анатолий Калина, слова которого приводит пресс-служба.
Сад разбили на Куршской косе на территории, выделенной национальным парком для реализации федерального проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Высаживать 64 саженца специалистам нацпарка помогали руководитель департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит, глава управления Росприроднадзора по Калининградской области Александр Иванов, калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким, волонтеры из Калининграда и местные жители. Благословил высадку яблонь настоятель Зеленоградского прихода Преображения Господня отец Игорь.
Куршская коса — это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. В границах нацпарка находится три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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