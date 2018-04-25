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П. Бирюков: Стационарные пожарные посты могут появиться в детских лагерях столичного региона
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П. Бирюков: Стационарные пожарные посты могут появиться в детских лагерях столичного региона 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что Москва и область готовы к прохождению пожароопасного периода.
«На мой взгляд, совместное решение комиссий правительства Москвы и Подмосковья по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности достаточно продуманное, профессионально сформированное — это не первый момент нашей совместной деятельности, мы работаем по многим аспектам, но вопросы противопожарной безопасности — это одни из жизненно важных вопросов, тем более наступает летний период. Очень важна работа на территории детских оздоровительных центров, лечебных учреждений Москвы и Подмосковья. Сегодня прозвучали предложения сделать стационарными посты противопожарной безопасности — это сложная, но необходимая работа. Мы готовы к тому, чтобы не допустить никаких происшествий на территории двух регионов», — заявил П. Бирюков.
По его словам, в рамках подготовки к прохождению противопожарного периода уже сформированы добровольческие пожарные подразделения.
Агентство «Москва»: последние новости
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