Снаряды и мина: в Орловской области нашли 22 боеприпаса

Опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Орловской области накануне, 24 апреля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Взрывники-спасатели трех районах области за сутки изъяли и уничтожили 22 единицы взрывоопасных предметов. Сотрудники группы спецработ в селе Козьма-Демьяновском Должанского района обезвредили 20 артиллерийских снарядов калибра 76 мм. В деревне Шалимовка Покровского района был найден один артснаряд калибром 76 мм. В Дмитровском районе в деревне Слободка обезврежена 120-мм минометная мина.

В региональном МЧС напомнили орловцам, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв. При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.