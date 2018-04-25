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Снаряды и мина: в Орловской области нашли 22 боеприпаса
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Снаряды и мина: в Орловской области нашли 22 боеприпаса 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Опасные боеприпасы времён Великой Отечественной войны были обнаружены в Орловской области накануне, 24 апреля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Взрывники-спасатели трех районах области за сутки изъяли и уничтожили 22 единицы взрывоопасных предметов. Сотрудники группы спецработ в селе Козьма-Демьяновском Должанского района обезвредили 20 артиллерийских снарядов калибра 76 мм. В деревне Шалимовка Покровского района был найден один артснаряд калибром 76 мм. В Дмитровском районе в деревне Слободка обезврежена 120-мм минометная мина.
В региональном МЧС напомнили орловцам, что боеприпасы представляют большую опасность. Заржавевшие боевые части взрывателей в любой момент могут спровоцировать взрыв. При обнаружении опасных предметов необходимо немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.
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