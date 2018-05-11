Ещё
Жителей Алтайского края предупреждают о ЧС в период с 11 по 17 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей Алтайского края предупреждают о ЧС в период с 11 по 17 мая 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Прогноз возможных чрезвычайных происшествий с 11 по 17 мая подготовили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Так, в указанный период увеличивается риск возникновения пожаров в частных домах, садовых домиках. В зоне риска находится Барнаул, Рубцовск, Бийск и Первомайский район. Кроме того, возможны и лесные пожары. С начала года уже зафиксировано 11 пожаров.
Не исключают и роста ДТП на трассах региона. Речь идет о автодорогах Р-256, А-322, К-06 Бийск— Белокуриха, а также дорогах в Ребрихинском, Павловском, Косихинском, Первомайском и Троицком районах.
Возможны перебои с электроэнергией, а также проблемы на системах водоснабжения.
Гидрологическая обстановка в ближайшие дни остается стабильной, а вот происшествия на воде могут возникнуть из-за несоблюдения техники безопасности.
Жителям края также не стоит забывать об активности клещей. Перед походом в лес необходимо обезопасить себя от клещей.
АиФ — Алтай: последние новости
Где в Барнауле посмотреть салют в День Победы? Судебные приставы опечатали барнаульский ТЦ «Арена» В Барнауле посетители ТЦ «Пионер» вызвали пожарных из-за задымления
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»64
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200200
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1350
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»237
Израиль уничтожил российский «Панцирь»1008
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение