Жителей Алтайского края предупреждают о ЧС в период с 11 по 17 мая

Рубцовск, Так, в указанный период увеличивается риск возникновения пожаров в частных домах, садовых домиках. В зоне риска находится Барнаул Бийск и Первомайский район. Кроме того, возможны и лесные пожары. С начала года уже зафиксировано 11 пожаров.

Не исключают и роста ДТП на трассах региона. Речь идет о автодорогах Р-256, А-322, К-06 Бийск— Белокуриха, а также дорогах в Ребрихинском, Павловском, Косихинском, Первомайском и Троицком районах.

Возможны перебои с электроэнергией, а также проблемы на системах водоснабжения.

Гидрологическая обстановка в ближайшие дни остается стабильной, а вот происшествия на воде могут возникнуть из-за несоблюдения техники безопасности.

Жителям края также не стоит забывать об активности клещей. Перед походом в лес необходимо обезопасить себя от клещей.