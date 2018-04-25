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В Москве закрыли «Персей» и «Серебряный дом»
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В Москве закрыли «Персей» и «Серебряный дом» 

News.ru 36 минут назад
Фото: News.ru
Измайловский суд Москвы по просьбе прокуратуры приостановил на 90 суток работу двух столичных торговых центров — «Персей для детей» и «Серебряный дом» — в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Дарьи Крыжановской.
«Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении «Серебряного дома» — 4 июня в 12.30», — сказала Крыжановская.
4 апреля загорелся склад в торговом центре «Персей для детей», погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.
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