В Москве закрыли «Персей» и «Серебряный дом»

Измайловский суд Москвы по просьбе прокуратуры приостановил на 90 суток работу двух столичных торговых центров — «Персей для детей» и «Серебряный дом» — в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Дарьи Крыжановской.

«Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении «Серебряного дома» — 4 июня в 12.30», — сказала Крыжановская.

4 апреля загорелся склад в торговом центре «Персей для детей», погиб один человек и пострадали шестеро спасателей.