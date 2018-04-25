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Во время пожара на тюменских дачах умер мужчина, еще двоих человек доставили в больницу
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Во время пожара на тюменских дачах умер мужчина, еще двоих человек доставили в больницу 

72.ru 38 минут назад
Фото: 72.ru
В минувший вторник, 24 апреля, на тюменских дачах произошел серьезный пожар, во время которого погиб один мужчина и еще два человека попали в больницу с ожогами. Это случилось около девяти часов вечера в СНТ «Источник». Информацию об инциденте подтвердили и в МЧС.
— Сообщение о возгорании двухэтажного дома нам поступило в 21:10. Спустя 15 минут на месте уже работали семь единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Огонь успел охватить все здание. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, — рассказали 72.ru в пресс-службе ведомства.
По словам местных жителей, в результате происшествия умер 76-летний пенсионер. А вот 72-летней женщине и 43-летнему мужчине удалось спастись.
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