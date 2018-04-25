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В четырех жилых домах в Братееве установят платформы для маломобильных групп населения
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В четырех жилых домах в Братееве установят платформы для маломобильных групп населения 

Управа района Братеево города Москвы 42 минуты назад
Фото: Братеево
Подъемные платформы для маломобильных групп населения установят в нескольких домах в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов во вторник, 24 апреля.
Согласно источнику, проекты на установку платформ уже получили положительное заключение ведомства. Так, на территории района специальные платформы появятся во втором подъезде 1 корпуса дома 8 на Ключевой улице, во втором подъезде 3 корпуса дома 35 по Братеевской улице, а также во втором подъезде дома 24/2 и в шестом подъезде 2 корпуса 34 дома по Борисовским прудам.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, ежегодно в столице увеличивается количество зданий, приспособленных для комфортного доступа и передвижения маломобильных групп граждан.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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