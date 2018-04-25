В четырех жилых домах в Братееве установят платформы для маломобильных групп населения

Подъемные платформы для маломобильных групп населения установят в нескольких домах в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов во вторник, 24 апреля.

Согласно источнику, проекты на установку платформ уже получили положительное заключение ведомства. Так, на территории района специальные платформы появятся во втором подъезде 1 корпуса дома 8 на Ключевой улице, во втором подъезде 3 корпуса дома 35 по Братеевской улице, а также во втором подъезде дома 24/2 и в шестом подъезде 2 корпуса 34 дома по Борисовским прудам.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, ежегодно в столице увеличивается количество зданий, приспособленных для комфортного доступа и передвижения маломобильных групп граждан.