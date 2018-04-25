Новое здание отдела внутренних дел построят в районе Северный

Новое здание отдела внутренних дел построят в районе Северный на северо-востоке Москвы , сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на ее председателя Юлиану Княжевскую.

«На территории района Северный мкр-н 4аб планируется построить административное здание отдела внутренних дел», — приводятся в сообщении слова Ю. Княжевской.

Как уточнили в пресс-службе, столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка по адресу: 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 расположенного в Северо-Восточном административном округе. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина активно ведется работа по укреплению материально-технической базы московской полиции. Строятся новые здания, сотрудники обеспечиваются современной техникой, им в помощь внедряются передовые технологии. Создание условий для обеспечения безопасности столицы один из приоритетов работы правительства Москвы», — пояснила Ю. Княжевская.

По ее словам, административное здание полиции будет четырехэтажным со встроенным гаражом на 11 машиномест. Площадь здания составит 3,8 тыс. кв. м. На въезде-выезде предусмотрено размещение одноэтажного строения контрольно-пропускного пункта.

«Здание рассчитано на 150 человек личного состава. В новом помещении расположатся рабочие кабинеты, столовая, современный стрелковый тир, зал борьбы и тренажерный зал, медицинский кабинет, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Будет оборудован конференц-зал на 100 мест с экраном и мультимедийным оборудованием», — рассказала Ю. Княжевская.

В пресс-службе добавили, что площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство нового объекта, составляет около 0,5 га. В границах этой территории также будут обустроены спортивная площадка, дополнительная автопарковка и места для осмотра автомобилей. ​