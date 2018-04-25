Ещё
Новое здание отдела внутренних дел построят в районе Северный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Новое здание отдела внутренних дел построят в районе Северный 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Новое здание отдела внутренних дел построят в районе Северный на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на ее председателя Юлиану Княжевскую.
«На территории района Северный мкр-н 4аб планируется построить административное здание отдела внутренних дел», — приводятся в сообщении слова Ю. Княжевской.
Как уточнили в пресс-службе, столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка по адресу: 9-я Северная линия, д. 25, корп. 2 расположенного в Северо-Восточном административном округе. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«По поручению мэра столицы Сергея Собянина активно ведется работа по укреплению материально-технической базы московской полиции. Строятся новые здания, сотрудники обеспечиваются современной техникой, им в помощь внедряются передовые технологии. Создание условий для обеспечения безопасности столицы один из приоритетов работы правительства Москвы», — пояснила Ю. Княжевская.
По ее словам, административное здание полиции будет четырехэтажным со встроенным гаражом на 11 машиномест. Площадь здания составит 3,8 тыс. кв. м. На въезде-выезде предусмотрено размещение одноэтажного строения контрольно-пропускного пункта.
«Здание рассчитано на 150 человек личного состава. В новом помещении расположатся рабочие кабинеты, столовая, современный стрелковый тир, зал борьбы и тренажерный зал, медицинский кабинет, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Будет оборудован конференц-зал на 100 мест с экраном и мультимедийным оборудованием», — рассказала Ю. Княжевская.
В пресс-службе добавили, что площадь земельного участка, рассматриваемого под строительство нового объекта, составляет около 0,5 га. В границах этой территории также будут обустроены спортивная площадка, дополнительная автопарковка и места для осмотра автомобилей. ​
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар произошел в магазине фейерверков в Щербинке Около 6 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на чемпионате РФ по футболу 18 апреля Более 650 проверок по соблюдению правил пожарной безопасности прошло на стройках Москвы в январе-марте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру179
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»179
Пока вы спали: Су-57 «провалились»135
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами40
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение