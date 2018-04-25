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В Красноярске пенсионерка выпала из окна социального приюта
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В Красноярске пенсионерка выпала из окна социального приюта 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в центре социального обслуживания «Родник» произошло ЧП. Из окна 5-го этажа выпала пенсионерка.
Как сообщают в Следственном комитете по краю, о случившемся им стало известно 24 апреля в 9 часов утра. На данный момент известно лишь, что погибшей было 64 года. Она длительное время страдал тяжелым заболеванием. Инцидент произошел в туалетной комнате, расположенной на пятом этаже. Почему она оказалась у окна и как все произошло, теперь предстоит выяснить следователям. Сейчас по данном факту проводится проверка.
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