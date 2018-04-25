Два крупных торговых центра приостановили работу в Москве

Измайловский суд Москвы приостановил деятельность торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом». Причинами стали нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс‐секретарь суда Дарья Крыжановская.

Речь идет о временном запрете их работы. Суд удовлетворил иски прокуратуры , которая добивалась приостановления деятельности магазинов сроком на 90 суток.

Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» пройдет 11 мая в 17:40 мск, в отношении «Серебрянного дома» — 4 июня в 12:30 — Дарья Крыжановская.

Пожар произошел в ТЦ «Персей для детей» 4 апреля. Комплекс задымился на Малой Семеновской улице. В ходе эвакуации погиб сотрудник центра. При тушении пожара пострадали шесть сотрудников экстренных служб. Пострадавших среди посетителей не было. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности и халатность».

Из торгового центра эвакуировались порядка 600 человек. Причиной пожара стала перегрузка электросетей. Очаг возгорания находился на шестом этаже здания, где располагались склады ткацкой фабрики.