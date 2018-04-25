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Измайловский суд закрыл торговые центры «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за пожарных нарушений
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Измайловский суд закрыл торговые центры «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за пожарных нарушений 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ назначена на 11 мая и 4 июня.
25 апреля Измайловский суд Москвы приостановил работу двух торговых центров — «Персей для детей» и «Серебряный дом» на 90 суток по просьбе прокуратуры. Это связано с нарушениями пожарной безопасности, которые выявила проверка. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.
— Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении «Серебряного дома» — 4 июня в 12.30, — сообщила Дарья Крыжановская агентству РИА Новости.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети.
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