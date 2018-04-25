Измайловский суд закрыл торговые центры «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за пожарных нарушений

Подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ назначена на 11 мая и 4 июня.

25 апреля Измайловский суд Москвы приостановил работу двух торговых центров — «Персей для детей» и «Серебряный дом» на 90 суток по просьбе прокуратуры . Это связано с нарушениями пожарной безопасности, которые выявила проверка. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

— Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении «Серебряного дома» — 4 июня в 12.30, — сообщила Дарья Крыжановская агентству РИА Новости.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , где в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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