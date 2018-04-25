В Курске открылась выставка «Юные пожарные»

Мероприятие приурочено к празднованию Дня пожарной охраны и 9 мая В Курске открылась выставка, посвященная движению «Юные пожарные». Посетителям расскажут о юных пожарных, которые дежурили на чердаках и крышах во время бомбёжек и тушили зажигательные бомбы.

На выставке представлены фотодокументальные материалы о развитии Движения, боевая экипировка и пожарный инвентарь.

— Не смотря на то, что наше государство прошло нелегкий исторический путь, движение «Юные пожарные» существует и сейчас, — рассказала начальник отдела противопожарной пропаганды и связей с общественностью КОО ВДПО Татьяна Рыженкова. — Главное управление МЧС России по Курской области совместно с КОО ВДПО работают с юными огнеборцами, которые обучаются необходимым навыкам действий при пожаре, помогают обучать своих сверстников правилам пожарной безопасности. — Это наше будущее, будущее пожарной охраны региона!

В настоящее время в регионе действуют 306 дружин юных огнеборцев, помогающих профессиональным и добровольным пожарным осуществлять профилактические мероприятия.