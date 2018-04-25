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Нижегородца обвинили в гибели троих детей на пожаре
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Нижегородца обвинили в гибели троих детей на пожаре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла 9 февраля текущего года. Накануне отец троих малолетних мальчиков оставил в легкодоступном для детей месте зажигалку. Утром один из малышей, проснувшись, достал ее из кармана папиных брюк. В ходе игры с опасным предметом произошло возгорание, в результате которого погибли все трое детей, передает пресс-служба СУ СКР региона.
«Заключением проведенной в ходе предварительного расследования пожарно-технической экспертизы установлено, что очаг пожара находился на нижнем уровне 2-ярусной детской кроватки, а причиной возникновения пожара является воспламенение постельных принадлежностей под воздействием источников открытого пламени», — говорится в сообщении.
Отец семейства признался, что не предпринял никаких мер по изоляции детей от опасного предмета, тем самым оставив свободный доступ к его использованию. Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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