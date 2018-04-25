Ещё
Шестиклассницу нашли на чердаке в компании четырех раздетых мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестиклассницу нашли на чердаке в компании четырех раздетых мужчин 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Инцидент произошел глубокой ночью в одном из жилых домов Петербурга.
В Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома 29/1 по проспекту Наставников сотрудники полиции обнаружили ученицу шестого класса, сообщает сайт «Оперативное прикрытие». Девочка находилась в компании четырех молодых людей, которые уже успели снять с себя одежду.
Ранее в полицию Красногвардейского района поступило заявление о том, что на чердаке дома находятся посторонние. Около трех часов ночи стражи порядка прибыли на место и обнаружили на чердаке 14-летнюю ученицу, которая находилась в компании четырех лиц мужского пола. При виде полицейских они начали спешно одеваться.
В результате в отдел полиции были доставлены 14-летний восьмиклассник, 21-летний безработный, 19-летний житель Петербурга, состоящий на учете у психиатра, а также безработный житель Краснодарского края.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Почему количество погибших в «Зимней вишне» сократилось, объяснили в Кемерово Подвал и автомобиль горели в Петрозаводске Площадь Кирова в Петрозаводске оккупируют газодымозащитники России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру171
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»41
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»184
Пока вы спали: Су-57 «провалились»139
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами38
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение