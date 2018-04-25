Шестиклассницу нашли на чердаке в компании четырех раздетых мужчин

Инцидент произошел глубокой ночью в одном из жилых домов Петербурга

В Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома 29/1 по проспекту Наставников сотрудники полиции обнаружили ученицу шестого класса, сообщает сайт «Оперативное прикрытие». Девочка находилась в компании четырех молодых людей, которые уже успели снять с себя одежду.

Ранее в полицию Красногвардейского района поступило заявление о том, что на чердаке дома находятся посторонние. Около трех часов ночи стражи порядка прибыли на место и обнаружили на чердаке 14-летнюю ученицу, которая находилась в компании четырех лиц мужского пола. При виде полицейских они начали спешно одеваться.