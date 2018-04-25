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Проработал один день: в Самаре повторно закрыли ТЦ «Рента»
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Проработал один день: в Самаре повторно закрыли ТЦ «Рента» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре судебным приставам пришлось повторно наведаться в торговый центр «Рента». Об этом сообщил и.о. руководителя УФССП по Самарской области Денис Шильников в среду, 25 апреля.
— 13 апреля в Кировском районе приостановили деятельность торгового центра. Но на следующий день владельцы сорвали пломбы с дверей и продолжили торговлю, — рассказал Денис Шильников. — В воскресенье судебные приставы повторно выехали на место и опечатали входы в здание. К тому же собственникам пришлось выплатить штраф. Здание до сих пор закрыто.
Всего же в Самарской области прокуратура и МЧС требуют закрыть 20 торговых центров. В их числе самарские ТЦ «Захар» и «Европа», тольяттинские ТОЦ «Кольцо» и универсам «Каретный двор». Также прокуратура возбудила 178 административных дел и выдала руководителям торговых центров предписания об устранении нарушений.
Торговые комплексы начали проверять после трагических событий в Кемерово. На пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло несколько десятков несовершеннолетних детей и их родители. По мнению экспертов, причиной трагедии стали серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.
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