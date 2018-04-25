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Нижегородцу предъявили обвинение в смерти трех маленьких сыновей
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Нижегородцу предъявили обвинение в смерти трех маленьких сыновей 

АиФ Нижний Новгород 40 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
24-летнему нижегородцу предъявили обвинение в гибели трех маленьких детей, сгоревших на пожаре. Трагедия произошла в феврале этого года в Кстовском районе, напомнили в региональном управлении следственного комитета.
Пожар вспыхнул рано утром 9 февраля, когда один из мальчиков (младший родился в 2017 году, еще двум было 5 и 6 лет) взял поиграть зажигалку, которая лежала в кармане отцовских брюк. После пожарно-техническая экспертиза установит, что очаг пожара находился на нижнем уровне двухъярусной детской кроватки, а началось горение с постельных принадлежностей. Родители спаслись, выпрыгнув в окно, а их дети погибли.
«Следователи СК установили, что обвиняемый достоверно знал, что его сыновья осведомлены о месте хранения зажигалки и не предпринял должных мер по изоляции от детей опасного предмета», — сообщили в следственном комитете.
Мужчина вину свою признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Вскоре его дело рассмотрит суд.
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