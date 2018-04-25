Ещё
Московская прокуратура требует закрыть торговый центр «Персей для детей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская прокуратура требует закрыть торговый центр «Персей для детей» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Досудебная подготовка назначена на 11 мая.
Столичная прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей», пока не будут устранены все выявленные нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.
Отмечается, что в данный момент в рамках обеспечительных мер по иску ТЦ закрыт на 90 суток.
Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к торговому центру «Персей для детей» о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток, — сказала представитель суда.
В пресс-службе добавили, что досудебная подготовка назначена на 11 мая, отмечает агентство ТАСС.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торговые центры не прошли контроль безопасности
Из-за нарушений на территории РФ приостановлена работа 40 торговых центров, игровых зон и кинозалов
Вечерняя Москва: последние новости
Похороны 37 погибших при кемеровском пожаре пройдут с 21 по 23 апреля Следствие располагает документом, запретившим проверку пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» Измайловский суд закрыл торговые центры «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за пожарных нарушений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру186
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»179
Пока вы спали: Су-57 «провалились»135
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами42
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение