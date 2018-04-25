Московская прокуратура требует закрыть торговый центр «Персей для детей» 

Досудебная подготовка назначена на 11 мая.
Столичная прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей», пока не будут устранены все выявленные нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.
Отмечается, что в данный момент в рамках обеспечительных мер по иску ТЦ закрыт на 90 суток.
— Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к торговому центру «Персей для детей» о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток, — сказала представитель суда.
В пресс-службе добавили, что досудебная подготовка назначена на 11 мая, отмечает агентство ТАСС.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети.
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