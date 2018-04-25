Московская прокуратура требует закрыть торговый центр «Персей для детей»

Досудебная подготовка назначена на 11 мая.

Столичная прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей», пока не будут устранены все выявленные нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы

Отмечается, что в данный момент в рамках обеспечительных мер по иску ТЦ закрыт на 90 суток.

Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к торговому центру «Персей для детей» о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток, — сказала представитель суда.

В пресс-службе добавили, что досудебная подготовка назначена на 11 мая, отмечает агентство ТАСС

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , где в пожаре погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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