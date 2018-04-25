Постоялица красноярского приюта выпала из окна

Тело 64‐летней женщины обнаружили на территории городского центра социального обслуживания населения «Родник» в Красноярске . Предположительно, пенсионерка упала с большой высоты, сообщили в региональном ГСУ СК

По предварительным данным, женщина, страдавшая тяжелым заболеванием, выпала из окна туалетной комнаты, расположенной на пятом этаже. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Погибшая женщина была постоялицей центра социальной помощи «Родник». Издание «НГС Новости Красноярск» сообщило, что у нее было тяжелое онкологическое заболевание.