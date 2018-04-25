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Постоялица красноярского приюта выпала из окна
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Постоялица красноярского приюта выпала из окна 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тело 64‐летней женщины обнаружили на территории городского центра социального обслуживания населения «Родник» в Красноярске. Предположительно, пенсионерка упала с большой высоты, сообщили в региональном ГСУ СК.
По предварительным данным, женщина, страдавшая тяжелым заболеванием, выпала из окна туалетной комнаты, расположенной на пятом этаже. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего
— ГСУ СК по Красноярскому краю.
Погибшая женщина была постоялицей центра социальной помощи «Родник». Издание «НГС Новости Красноярск» сообщило, что у нее было тяжелое онкологическое заболевание.
13 апреля студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Очевидцы произошедшего говорят, что в окно девушку выбросил одногруппник.
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