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На Дальнем Востоке за сутки возникло почти 60 новых лесных пожаров
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На Дальнем Востоке за сутки возникло почти 60 новых лесных пожаров 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Почти 60 новых пожаров за сутки возникло в лесах Дальнего Востока, более половины пройденной огнем площади пришлось на Приамурье, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в ДФО возникло 59 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 116 очагов: 41 в Приморском крае, 36 в Амурской области, 29 в Хабаровском крае, 10 в Еврейской автономной области на землях лесного фонда", — говорится в сообщении.
Удалось потушить 41 пожар. Еще 75 возгораний продолжают тушить: 25 в Амурской области, 26 в Приморском крае, 17 в Хабаровском крае, 7 в Еврейской автономной области.
С огнем борются 1976 человек, 371 единица наземной техники, 16 воздушных судов.
Почти 60% площади, пройденной пожарами в округе за сутки, пришлось на Амурскую область. В связи с ухудшением обстановки в Приморском крае туда прибыли представители департамента лесного хозяйства по ДФО для участия в координации противопожарной работы.
С начала пожароопасного периода 2018 года на Дальнем Востоке зарегистрировано 704 лесных пожара на площади 486,2 тысячи гектаров.
Сейчас в Приамурье действует режим ЧС, в Приморье и ЕАО — особый противопожарный режим.
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