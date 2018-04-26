На Дальнем Востоке за сутки возникло почти 60 новых лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК , 26 апр — РИА Новости . Почти 60 новых пожаров за сутки возникло в лесах Дальнего Востока, более половины пройденной огнем площади пришлось на Приамурье, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

Удалось потушить 41 пожар. Еще 75 возгораний продолжают тушить: 25 в Амурской области, 26 в Приморском крае, 17 в Хабаровском крае, 7 в Еврейской автономной области.

С огнем борются 1976 человек, 371 единица наземной техники, 16 воздушных судов.

Почти 60% площади, пройденной пожарами в округе за сутки, пришлось на Амурскую область. В связи с ухудшением обстановки в Приморском крае туда прибыли представители департамента лесного хозяйства по ДФО для участия в координации противопожарной работы.

С начала пожароопасного периода 2018 года на Дальнем Востоке зарегистрировано 704 лесных пожара на площади 486,2 тысячи гектаров.

Сейчас в Приамурье действует режим ЧС, в Приморье и ЕАО — особый противопожарный режим.