В Саратове чествуют пожарных и спасателей

Сегодня, 25 апреля, по всей стране начались торжественные мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны России

Отметим, что сам праздник отмечают 30 апреля. В этом году силы ГУ МЧС празднуют 369-ю годовщину.

Саратове первые мероприятия начались утром, в 10.00 в Парке Победы на Соколовой горе. Главными героями стали первокурсники колледжа СГТУ им. Ю. А. Гагарина. Они присягнули на верность будущей профессии, дали клятву спасателя. На принятии присяги присутствовали ветераны отрасли, чиновники, руководство учебного учреждения, личный состав главного управления.

Затем все участники праздника возложили цветы к памятнику «Пожарным и спасателям».

А в полдень в парке открыли уникальный экспонат — «Пожарный корабль» на аллее МЧС.

Далее, по улице Московской дружно пройдет колонна раритетной и современной пожарно-спасательной техники.