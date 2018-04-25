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Суд, налоговую службу и жилые дома оставят без воды в Кургане 26 апреля
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Суд, налоговую службу и жилые дома оставят без воды в Кургане 26 апреля 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
Здания городского суда, федеральной налоговой службы и жилые дома останутся без водоснабжения в Кургане 26 апреля, сообщают в пресс-службе АО «Водный союз».
С 9 до 17 часов холодную воду отключат по следующим адресам:
ул. М. Горького 149, 151, 155, 157, 158, 160, 132 (Федеральная налоговая служба), 155 (т/п № 77), 164 (т/п № 22), 156 (Курганский городской суд);ул. Савельева 19, 21.
Уточняется, что отключение связано с заменой пожарных гидрантов на улице М. Горького. Работы будет проводить подрядная организация.
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