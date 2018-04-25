На территории поселения проводится работа по предупреждению возгораний и пожаров

Фото: пресс-служба 2 РОНПР.

С приходом весны на территории Троицкого и Новомосковского административных округомв возросла опасность пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В рамках профилактических мероприятий по предупреждению возгораний и пожаров государственные инспектора по пожарному надзору Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве проводят работу среди жителей поселения Вороновское.

— С целью предупреждения несанкционированных палов сухой травы и пожаров по их причине сотрудники МЧС совместно с представителями администраций и сотрудников ГБУ ЦСО «Щербинский» на территории поселения Вороновское в апреле провели рейдовые обходы граждан. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы по ТиНАО напоминали гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, общественных местах и на природе. Такую же работу мы провели с жителями Щаповского, Роговского и Кленовского поселений — рассказали в пресс-службе 2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве.

Во время профилактических мероприятий сотрудники МСЧ по ТиНАО разъяснили жителям опасность сжигания сухой травы, напомнили телефоны вызова пожарной охраны и раздали памятки о мерах пожарной безопасности в быту и местах массового пребывания людей.

Напоминаем, что требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 72 (1), 72 (2) и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Согласно п.9 Приказа МЧС России от 26.01.2016 г. №26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях с/х-го назначения и землях запаса» Использование открытого огня запрещается:

-на торфяных почвах;

-при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

-при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

-под кронами деревьев хвойных пород;

-в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар:

-при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

-при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

За нарушение пунктов Правил граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 или 101