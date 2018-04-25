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Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре сделали похожим на городской цирк
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Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре сделали похожим на городской цирк 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре, 15 на некоторое время стал похож на городской цирк — там монтируются купола для будущей крыши. В 2014 году этот объект на аукционе «за рубль» (плюс участок за 23 миллиона рублей) купил СКБ-банк, входящий в группу «Синара». Реконструкцией объекта на подряде занимается ГК «Астра». Новый владелец обязался восстановить и сохранить памятник ХIХ века.
Кроме реконструкции главного корпуса, двух павильонов-флигелей и ворот, застройщик возведет здесь новое здание, в котором будет размещаться большой выставочный центр с концертным залом.
Госпиталь Верх-Исетского завода был построен в 1826 году. Из всего здания лучше всего сохранился восточный павильон, поскольку его эксплуатировали. В начале 2017 года тут снесли пристройки советского периода, расчистив двор для будущей реконструкции.
В 2004 году из здания старинного госпиталя выехал травмпункт, а в 2011 году его законсервировали. За то время, пока его не использовали, здание серьезно пострадало от пожаров. Закончить восстановление планируется в 2019 году.
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