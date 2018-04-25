Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре сделали похожим на городской цирк

Старинный госпиталь на ВИЗ-бульваре, 15 на некоторое время стал похож на городской цирк — там монтируются купола для будущей крыши. В 2014 году этот объект на аукционе «за рубль» (плюс участок за 23 миллиона рублей) купил СКБ-банк , входящий в группу «Синара». Реконструкцией объекта на подряде занимается ГК «Астра». Новый владелец обязался восстановить и сохранить памятник ХIХ века.

Кроме реконструкции главного корпуса, двух павильонов-флигелей и ворот, застройщик возведет здесь новое здание, в котором будет размещаться большой выставочный центр с концертным залом.

Госпиталь Верх-Исетского завода был построен в 1826 году. Из всего здания лучше всего сохранился восточный павильон, поскольку его эксплуатировали. В начале 2017 года тут снесли пристройки советского периода, расчистив двор для будущей реконструкции.

В 2004 году из здания старинного госпиталя выехал травмпункт, а в 2011 году его законсервировали. За то время, пока его не использовали, здание серьезно пострадало от пожаров. Закончить восстановление планируется в 2019 году.