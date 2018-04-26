Вызов о пожаре в «Зимней вишне» поступил из дома напротив

Вызов о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове поступил не из самого здания, а из дома напротив. Об этом сообщила адвокат Елена Киселева, передает ТАСС.

«Пожарные приехали максимально быстро, по первому вызову. Хочу отметить, вызов-то ведь поступил не от охранников "Зимней вишни", не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то. Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там четыре минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей», — сказала она.

По утверждению адвоката, это помешало пожарным сразу верно определить степень угрозы — изначально спасатели считали, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на четвертом этаже.

На месте происшествия, добавила Киселева, пожарные «встретили людей, спокойно покидавших здание торгового центра».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Тогда погибли 60 человек. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что в торговом центре не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу задержаны несколько человек, в том числе начальник пожарного звена, работавший в тот день, и сотрудники ТЦ.