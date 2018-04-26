Суд рассмотрит жалобу пожарного, арестованного по делу «Зимней вишни»

КЕМЕРОВО , 26 апр — РИА Новости . Кемеровский областной суд в четверг рассматривает апелляционную жалобу на арест начальника пожарного звена Сергея Генина , обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Начинается рассмотрение апелляционной жалобы Генина и его адвоката Киселевой на постановление Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (до 11 июня)", — сказала судья Елена Волкова

Генин участвует в судебном заседании по видеосвязи из изолятора. В зале заседания присутствуют некоторые потрепавшие и представители СМИ. Судья разъяснила обвиняемому и потерпевшим их права, озвучила состав суда. Отводов ни одна сторона не заявила.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, по уточненным данным, погибли 60 человек, большинство из них дети.

Ранее СК РФ сообщал, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время». В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа «сделали все, что могли и не могли».