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Суд рассмотрит жалобу пожарного, арестованного по делу «Зимней вишни»
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Суд рассмотрит жалобу пожарного, арестованного по делу «Зимней вишни» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг рассматривает апелляционную жалобу на арест начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Начинается рассмотрение апелляционной жалобы Генина и его адвоката Киселевой на постановление Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (до 11 июня)", — сказала судья Елена Волкова.
Генин участвует в судебном заседании по видеосвязи из изолятора. В зале заседания присутствуют некоторые потрепавшие и представители СМИ. Судья разъяснила обвиняемому и потерпевшим их права, озвучила состав суда. Отводов ни одна сторона не заявила.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, по уточненным данным, погибли 60 человек, большинство из них дети.
В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и начальник пожарного звена Сергей Генин.
Ранее СК РФ сообщал, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время». В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа «сделали все, что могли и не могли».
За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности, организация «Офицеры России» и ее председатель генерал-майор Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже почти 44 тысячи человек.
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