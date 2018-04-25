Следователи ищут женщину, спасшуюся при пожаре в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО , 25 апр — РИА Новости Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре погибли 60 человек, и ищет женщину с ребенком, которые успели выйти из кинотеатра, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Ведомство обращается к жителям Кемеровской области и отмечает, что для всестороннего и объективного расследования уголовного дела важна любая информация, связанная с произошедшей трагедией. На сайте кузбасского СУСК опубликована фотография блондинки в спортивном костюме с ребенком, которые направляются к выходу из ТЦ.

"Пожалуйста, обратите внимание на фотографию с изображением молодой женщины с ребенком, которая в момент пожара находилась в торгово-развлекательном центре. Мы просим вас откликнуться и оказать помощь следствию, нам важна информация о тех минутах, когда вы вышли из кинотеатра", — говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что пояснения именно этой женщины могут быть полезными для установления объективной картины произошедшего. Также ведомство призывает жителей, которые узнали женщину на фотографии, не оставаться в стороне и связаться со следователем. Следствие гарантирует анонимность. Телефон для связи: 8 (962) 831-62-56.

СК РФ опубликовал новое видео из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По уточненным данным, погибли 60 человек, многие из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах, расположенных на верхнем этаже, где и началось возгорание.