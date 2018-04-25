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Следователи ищут женщину, спасшуюся при пожаре в «Зимней вишне»
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Следователи ищут женщину, спасшуюся при пожаре в «Зимней вишне» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 25 апр — РИА Новости. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре погибли 60 человек, и ищет женщину с ребенком, которые успели выйти из кинотеатра, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Ведомство обращается к жителям Кемеровской области и отмечает, что для всестороннего и объективного расследования уголовного дела важна любая информация, связанная с произошедшей трагедией. На сайте кузбасского СУСК опубликована фотография блондинки в спортивном костюме с ребенком, которые направляются к выходу из ТЦ.
"Пожалуйста, обратите внимание на фотографию с изображением молодой женщины с ребенком, которая в момент пожара находилась в торгово-развлекательном центре. Мы просим вас откликнуться и оказать помощь следствию, нам важна информация о тех минутах, когда вы вышли из кинотеатра", — говорится в сообщении СК.
Следствие считает, что пояснения именно этой женщины могут быть полезными для установления объективной картины произошедшего. Также ведомство призывает жителей, которые узнали женщину на фотографии, не оставаться в стороне и связаться со следователем. Следствие гарантирует анонимность. Телефон для связи: 8 (962) 831-62-56.
СК РФ опубликовал новое видео из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По уточненным данным, погибли 60 человек, многие из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах, расположенных на верхнем этаже, где и началось возгорание.
В рамках уголовного дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и начальник пожарного звена Сергей Генин.
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