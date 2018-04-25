В Пензе суд запретил эксплуатацию ТД «Урицкий»

Прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в торговом доме «Урицкий». В ходе ревизии надзорным ведомством были установлены грубые нарушения, передает пресс-служба областной прокуратуры

«Проверкой выявлены отсутствие, либо неисправность пожарных извещателей, выход из строя системы оповещения и управления эвакуацией людей на одном из этажей, а также отсутствие автоматической системы пожаротушения, несоответствие нормативным требованиям путей эвакуации, систем противодымной вентиляции, электроустановок, отсутствие планов эвакуации и другие», — говорится в сообщении.