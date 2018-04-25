В Пензе суд запретил эксплуатацию ТД «Урицкий» 

Прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в торговом доме «Урицкий». В ходе ревизии надзорным ведомством были установлены грубые нарушения, передает пресс-служба областной прокуратуры.
«Проверкой выявлены отсутствие, либо неисправность пожарных извещателей, выход из строя системы оповещения и управления эвакуацией людей на одном из этажей, а также отсутствие автоматической системы пожаротушения, несоответствие нормативным требованиям путей эвакуации, систем противодымной вентиляции, электроустановок, отсутствие планов эвакуации и другие», — говорится в сообщении.
Прокурором Железнодорожного района в суд было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания торгового дома до их устранения. Решением Железнодорожного районного суда иск прокурора был удовлетворен. Напомним, ранее надзорное ведомство региона требовало закрыть торговый центр «Мой» в Пензе. В ходе проверки торгового центра комиссией были выявлены грубые нарушения противопожарных требований.