Ещё
В Пензе суд запретил эксплуатацию ТД «Урицкий»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пензе суд запретил эксплуатацию ТД «Урицкий» 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратурой Железнодорожного района проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в торговом доме «Урицкий». В ходе ревизии надзорным ведомством были установлены грубые нарушения, передает пресс-служба областной прокуратуры.
«Проверкой выявлены отсутствие, либо неисправность пожарных извещателей, выход из строя системы оповещения и управления эвакуацией людей на одном из этажей, а также отсутствие автоматической системы пожаротушения, несоответствие нормативным требованиям путей эвакуации, систем противодымной вентиляции, электроустановок, отсутствие планов эвакуации и другие», — говорится в сообщении.
Прокурором Железнодорожного района в суд было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания торгового дома до их устранения. Решением Железнодорожного районного суда иск прокурора был удовлетворен. Напомним, ранее надзорное ведомство региона требовало закрыть торговый центр «Мой» в Пензе. В ходе проверки торгового центра комиссией были выявлены грубые нарушения противопожарных требований.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В чебоксарском ТЦ «МТВ Центр» выявлено наибольшее количество нарушений пожарной безопасности Сергей Цивилев начал кадровую чистку Следователи разыскивают женщину, спасшуюся при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»102
Россияне упустили свой исторический шанс435
Таиланд массово закрывает туристические объекты5
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»61
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение