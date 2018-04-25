Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Сертолово

Сертолово Всеволожского района Ленобласти в ночь с 24 на 25 апреля в одном из жилых домов вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один человек. Ещё 20 жильцов дома оказались спасены благодаря слаженной работе сотрудников МЧС Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, 25 апреля около четырёх часов утра на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в городе Сертолово. На место выехали дежурные смены 94, 147 пожарно-спасательной части Ленобласти и 57 пожарно-спасательной части Петербурга . Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из комнат квартиры на четвертом этаже на площади 15 кв. м. Из-за задымления подъезда было принято решение вывести по маршевой лестнице 20 жильцов дома. В 4:37 утра пожар был ликвидирован.