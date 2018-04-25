Ещё
Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Сертолово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Сертолово 

Ivyborg.ru 23 минуты назад
В Сертолово Всеволожского района Ленобласти в ночь с 24 на 25 апреля в одном из жилых домов вспыхнул пожар, в результате которого пострадал один человек. Ещё 20 жильцов дома оказались спасены благодаря слаженной работе сотрудников МЧС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, 25 апреля около четырёх часов утра на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в городе Сертолово. На место выехали дежурные смены 94, 147 пожарно-спасательной части Ленобласти и 57 пожарно-спасательной части Петербурга. Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из комнат квартиры на четвертом этаже на площади 15 кв. м.
Из-за задымления подъезда было принято решение вывести по маршевой лестнице 20 жильцов дома. В 4:37 утра пожар был ликвидирован.
Ivyborg.ru: последние новости
СПБГУ будет разрастаться в Ленинградскую область Горячая вода вернулась в дома жителей Вартемяг рано утром Семьям Ленобласти с доходом менее 7 тыс. рублей помогут вещами, путевками и продуктами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»95
Россияне упустили свой исторический шанс425
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Садальский раскрыл тайну Галкина22
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»56
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение