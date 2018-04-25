В гибели детей на пожаре в Афонино обвинили отца

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Николаю Сомову вменяют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Он свою вину полностью признал и раскаялся, сообщает СУ СК по Нижегородской области . Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Экспертиза показала, что очаг пожара находился на нижнем уровне 2-ярусной детской кроватки. Постель загорелась от пламени зажигалки. По версии следствия, один из малышей взял поиграть опасный предмет из папиных брюк. Отец был в курсе, что дети знают, где искать зажигалку. Тем не менее, он оставил ее в легкодоступном для мальчиков месте, считают следователи.

В квартире жили 24-летний Николай Сомов, его 23-летняя жена Виктория и их дети — мальчики 4, 3 лет и одного года. Пожар начался утром 9 февраля. Горела квартира на втором этаже 26-квартирного дома в Афонине. Прибывшие пожарные эвакуировали двух взрослых, а троих детей спасти не удалось.

Следователи выяснили, что семья была неблагополучной. Родители — выпускники спецшколы для детей с отставанием в развитии. Мать состояла на профилактическом учете. Осенью прошлого года мальчиков изъяли из семьи, но перед Новым годом вернули. В администрации Кстовского района объяснили, что Сомовы сделали в квартире ремонт, отец восстановил паспорт и устроился на работу.