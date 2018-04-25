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Рослесхоз: Все лесные пожары в Красноярском крае потушены
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Рослесхоз: Все лесные пожары в Красноярском крае потушены 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Все лесные пожары на территории Красноярского края потушены. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Рослесхоза.
За последние сутки в субъекте потушили пять лесных пожаров площадью 17,5 гектара.
По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникали в результате перехода огня с земель иных категорий
— Министерство лесного хозяйства по Красноярскому краю.
В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за поджог сухой травы и разведение костров. Жителей региона просят быть особенно аккуратными в обращении с огнем в этот период. Особый противопожарный режим в связи с лесными пожарами в Красноярском крае был введен 20 апреля.
Особый противопожарный режим введен сегодня в Приморье. На данный момент в регионе горят уже почти 1500 гектаров леса.
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