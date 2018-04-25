Рослесхоз: Все лесные пожары в Красноярском крае потушены

Все лесные пожары на территории Красноярского края потушены. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Рослесхоза.

За последние сутки в субъекте потушили пять лесных пожаров площадью 17,5 гектара.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникали в результате перехода огня с земель иных категорий

— Министерство лесного хозяйства по Красноярскому краю.

В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за поджог сухой травы и разведение костров. Жителей региона просят быть особенно аккуратными в обращении с огнем в этот период. Особый противопожарный режим в связи с лесными пожарами в Красноярском крае был введен 20 апреля.

Особый противопожарный режим введен сегодня в Приморье. На данный момент в регионе горят уже почти 1500 гектаров леса.