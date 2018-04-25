Начались рейды по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы МЧС 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС совместно с МВД начало рейды по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы и цветовые схемы МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В последнее время выявляются случаи, когда организации, не относящиеся с системе МЧС России, используют спецсигналы и цветовую раскраску оперативного транспорта министерства", — пояснили в министерстве.
В ходе рейда проверяются машины со спецсигналами и цветовой раскраской МЧС России.
Приказ о проведении соответствующих рейдов подписал ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он «потребовал привлечь всех виновных к ответственности», подчеркнул представитель министерства.
Ранее министр поручил уточнить перечень подразделений и должностных лиц МЧС, «задачи и обязанности которых предполагают осуществление неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, за которыми целесообразно закрепление транспортных средств со специальными световыми и звуковыми сигналами», отметили в пресс-службе.