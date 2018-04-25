Начались рейды по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы МЧС

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. МЧС совместно с МВД начало рейды по выявлению автомобилей, незаконно использующих спецсигналы и цветовые схемы МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В последнее время выявляются случаи, когда организации, не относящиеся с системе МЧС России, используют спецсигналы и цветовую раскраску оперативного транспорта министерства", — пояснили в министерстве.

В ходе рейда проверяются машины со спецсигналами и цветовой раскраской МЧС России.

Приказ о проведении соответствующих рейдов подписал ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков . Он «потребовал привлечь всех виновных к ответственности», подчеркнул представитель министерства.

Ранее министр поручил уточнить перечень подразделений и должностных лиц МЧС, «задачи и обязанности которых предполагают осуществление неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, за которыми целесообразно закрепление транспортных средств со специальными световыми и звуковыми сигналами», отметили в пресс-службе.