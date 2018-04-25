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В Добрянке сгорел жилой дом, семья спаслась через окно
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В Добрянке сгорел жилой дом, семья спаслась через окно 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
25 апреля в городе Добрянка Пермского края произошел пожар в деревянном доме. Сообщение поступило от хозяина дома. Проснувшись ночью, он увидел зарево со стороны котельной. Разбудил жену и двоих детей.
При эвакуации через окно женщина повредила ногу. Госпитализирована. В результате пожара сгорел дом с надворными постройками. На пожар реагировали 21 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара — 94 кв. метра. Предварительная причина — неправильное устройство или неисправность печи (для отопления дома использовался котел кустарного производства).
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