Прокуратура Оренбурга требует провести проверки пожарной безопасности в многоквартирных домах с 11 этажами и более, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации прокуратуры, за последнее время произошло несколько пожаров в городских квартирах. Причина — отсутствие пожарной сигнализации или её неисправность.
Как отметили в ведомстве, на территории Оренбурга находится около 100 таких многоквартирных домов, где, возможно, также допускаются нарушения.
Прокуратура предлагает, чтобы сотрудники МЧС завершили проверки до августа.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений.