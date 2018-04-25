Прокуратура Оренбурга требует провести проверки пожарной безопасности в многоквартирных домах

Прокуратура Оренбурга требует провести проверки пожарной безопасности в многоквартирных домах с 11 этажами и более, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации прокуратуры, за последнее время произошло несколько пожаров в городских квартирах. Причина — отсутствие пожарной сигнализации или её неисправность.

Как отметили в ведомстве, на территории Оренбурга находится около 100 таких многоквартирных домов, где, возможно, также допускаются нарушения.

Прокуратура предлагает, чтобы сотрудники МЧС завершили проверки до августа.