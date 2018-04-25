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Многоэтажки Оренбурга тщательно проверят на противопожарную безопасности
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Многоэтажки Оренбурга тщательно проверят на противопожарную безопасности 

ProOren 1 час назад
Прокурор Оренбурга требует провести проверку исполнения норм противопожарной безопасности в многоэтажных домах. Она необходима для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
Необходимость данных мероприятий возникла в связи с недавними событиями, связанными с гибелью людей на крупных пожарах. Согласно информации, полученной прокуратурой из достоверных источников, в последнее время в многоэтажках города произошло несколько пожаров.
Напомним, что при возгораниях в домах по ул. Салмышской и пр. Гагарина пострадали горожане и их имущество. Основными причинами пожаров стало отсутствие пожарной сигнализации или её неисправность.
Отметим, что в Оренбурге примерно 100 многоквартирных домов этажностью свыше 11 этажей и более, где могу не соблюдаться правила и нормы пожарной безопасности.
Проверки надзорным ведомством на указанных объектах закончат в срок до 1 августа 2018 года.
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