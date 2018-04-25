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В Пермском крае семья с двумя детьми чудом спаслась из полыхающего дома
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В Пермском крае семья с двумя детьми чудом спаслась из полыхающего дома 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае 25 апреля семья чудом спаслась из горящего дома.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Рябиновой в Добрянке поступило в МЧС в 0.24. На место выехали семь машин и 21 сотрудник МЧС.
К моменту прибытия пожарных дом и придомовые постройки полыхали. В конечном итоге они полносью уничтожены огнём. В ведомстве сообщили, что хозяин дома сам проснулся ночью и увидел зарево со стороны котельной. Он разбудил жену и детей, и они эвакуировались через окно. Хозяйка дома при этом повредила ногу и её госпитализировали.
Площадь пожара составила 94 квадратных метра. Предварительная причина ЧП — неисправность печи. По словам огнеборцев, для отопления дома использовали котёл кустарного производства.
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