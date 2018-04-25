При тушении пожара в частном доме в Воронеже обнаружили труп хозяина

При тушении ночного пожара в частном секторе в Коминтерновском районе Воронежа спасатели обнаружили тело 93-летнего хозяина дома, об этом «АиФ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре на улице Новгородской поступила на пульт спасателей в 02:54 25 апреля. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. К сожалению, спасти пожилого хозяина частного дома не удалось — его тело обнаружили при тушении пожара.

«В результате пожара в жилом доме повреждена огнем комната по всей площади. Причина возникновения возгорания устанавливается», — добавили в ведомстве.

Возгорание тушили восемь спасателей и два пожарных расчета.