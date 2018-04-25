Ещё
При тушении пожара в частном доме в Воронеже обнаружили труп хозяина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При тушении пожара в частном доме в Воронеже обнаружили труп хозяина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
При тушении ночного пожара в частном секторе в Коминтерновском районе Воронежа спасатели обнаружили тело 93-летнего хозяина дома, об этом «АиФ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре на улице Новгородской поступила на пульт спасателей в 02:54 25 апреля. Полчаса потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. К сожалению, спасти пожилого хозяина частного дома не удалось — его тело обнаружили при тушении пожара.
«В результате пожара в жилом доме повреждена огнем комната по всей площади. Причина возникновения возгорания устанавливается», — добавили в ведомстве.
Возгорание тушили восемь спасателей и два пожарных расчета.
АиФ: последние новости
Режим повышенной готовности введут в Курской области на праздники Жителей воронежского общежития эвакуировали во время ночного пожара В Воронеже эвакуировали школу, отель и два бизнес-центра - соцсети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»108
Россияне упустили свой исторический шанс437
Таиланд массово закрывает туристические объекты5
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»70
Садальский раскрыл тайну Галкина23
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение