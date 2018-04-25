Пенсионерка отравилась дымом на пожаре в Богородске

66-летняя хозяйка жилья пыталась самостоятельно потушить пожар, но ей этого сделать не удалось. С ожогами 30% 1 и 2 степеней тела женщина госпитализирована в ЦРБ.

В результате сгорела кухня в доме. Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.