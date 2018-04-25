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Пенсионерка отравилась дымом на пожаре в Богородске
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Пенсионерка отравилась дымом на пожаре в Богородске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пожар случился в личном жилом доме на ул. 3-я Коминтерна в Богородске утром 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
66-летняя хозяйка жилья пыталась самостоятельно потушить пожар, но ей этого сделать не удалось. С ожогами 30% 1 и 2 степеней тела женщина госпитализирована в ЦРБ.
В результате сгорела кухня в доме. Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось, что 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.
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Два пожара потушили в городском округе Дзержинск 19 апреля Кожевенный завод горел в Богородске 23 апреля 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска
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