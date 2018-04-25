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При пожаре в Сертолово мужчина сам потушил себя
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При пожаре в Сертолово мужчина сам потушил себя 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Во время пожара в Сертолово местный житель смог без посторонней помощи потушить себя.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, инцидент произошел утром в среду, 25 апреля. Огонь вспыхнул в доме №3 на улице Ларина. Мужчина находился в квартире, когда почувствовал запах гари. Он открыл дверь, чтобы выйти, но тогда пламя перекинулось на него. У мужчины получилось потушить самого себя.
Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 30% тела. Сейчас он находится в Токсовской больнице.
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