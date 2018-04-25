При пожаре в Сертолово мужчина сам потушил себя

Во время пожара в Сертолово местный житель смог без посторонней помощи потушить себя.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, инцидент произошел утром в среду, 25 апреля. Огонь вспыхнул в доме №3 на улице Ларина. Мужчина находился в квартире, когда почувствовал запах гари. Он открыл дверь, чтобы выйти, но тогда пламя перекинулось на него. У мужчины получилось потушить самого себя.

Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 30% тела. Сейчас он находится в Токсовской больнице.